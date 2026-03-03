Milazzo la luce oltre il debito

Milazzo, porto importante nel Tirreno, ha sviluppato per secoli un’economia basata sulla pesca, sugli agrumi e sui traffici marittimi. La città si trova sulla costa e rappresenta un punto di riferimento per le attività portuali della zona. Le tradizioni legate al mare e all’agricoltura sono ancora evidenti nel tessuto urbano e nelle attività quotidiane dei residenti.

Milazzo, porto strategico del Tirreno, ha fondato per secoli la sua economia sulla pesca, agrumi e traffici marittimi. Il Novecento segna il grande salto: la raffineria e il polo energetico la trasformano in uno dei centri industriali più rilevanti della Sicilia, attirando migliaia di lavoratori e forgiando una nuova identità operaia. Poi, dagli anni Duemila, il modello si incrina: l’impianto riduce attività e occupazione, cresce la sensibilità per l’impatto ambientale e sanitario, e il declino dell’industria pesante lascia un vuoto che la città fatica a colmare. Oggi Milazzo tenta nuove strade — turismo, servizi, patrimonio storico — mentre affronta calo demografico e precarietà. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

