Sanità siciliana | oltre 12 milioni per nuove tecnologie e ospedali Milazzo punta sulla risonanza magnetica

La regione Sicilia ha deciso di investire oltre 12 milioni di euro in nuovi ospedali e tecnologie sanitarie. Tra i progetti principali c’è l’acquisto di una risonanza magnetica per l’ospedale di Milazzo. La giunta regionale ha dato il via libera ai fondi, che serviranno anche per altri interventi nel settore sanitario. Ora si aspetta solo di vedere i lavori partire e migliorare i servizi nelle strutture locali.

La giunta regionale siciliana ha autorizzato l’utilizzo di 12 milioni e 677 mila euro per quattro progetti chiave nel settore dell’edilizia sanitaria, tra cui l’acquisto di una risonanza magnetica per l’ospedale di Milazzo. L’iniziativa mira a potenziare i servizi diagnostici e terapeutici in diverse aree della Sicilia, con un particolare accento sull’ammodernamento tecnologico e l’ampliamento dell’offerta di posti letto. Un investimento significativo per la sanità siciliana, destinato a colmare lacune e migliorare l’assistenza ai cittadini. La decisione, annunciata dall’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni, prevede interventi mirati in diverse province dell’isola, con l’obiettivo di ridurre le liste d’attesa e garantire un accesso più equo alle cure.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sanità Siciliana

La giunta regionale di Renato Schifani ha approvato quattro nuovi progetti di edilizia sanitaria, tra cui l’installazione di una risonanza magnetica a Milazzo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sanità Siciliana

Argomenti discussi: Curarsi lontano da casa: Enna simbolo della fuga dei malati siciliani e volano i costi della sanità; Sanità Palermo, oltre 1.600 cittadini senza medico di base. UGL Salute Sicilia: ASP intervenga rapidamente per garantire diritto alla salute.

Sicilia. Via libera della giunta Schifani a oltre 12 milioni per sanità e tecnologieLa giunta Schifani ha dato il via libera all’utilizzo delle risorse residue del piano di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico (ex articolo 20 della legge 67/88), ... libertasicilia.it

Sanità in Sicilia, 12,6 milioni di euro per quattro nuovi interventiLa giunta regionale guidata da Renato Schifani ha approvato l’impiego delle risorse residue del piano per l’edilizia sanitaria e l’innovazione tecnologica ... canalesicilia.it

07.02.2026 (314) PALERMO -Sanità, incontro a Palermo Schifani- Capodieci: presto l’inaugurazione di 3 Case di Comunità agrigentine Incontro istituzionale a Palermo tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ed il direttore generale dell’Azie - facebook.com facebook