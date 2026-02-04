Incendio in un impianto di trattamento della plastica vigili del fuoco in azione da ore per domare il rogo

Da palermotoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa notte, le fiamme hanno avvolto un impianto di trattamento della plastica in contrada Pista Vecchia, a Campofelice di Roccella. I vigili del fuoco sono ancora sul posto, impegnati a spegnere il rogo che si è sviluppato ieri sera intorno alle 22. L’incendio ha causato una densa nuvola di fumo nero visibile a distanza, mentre le squadre di soccorso cercano di contenere i danni. La zona è stata evacuata e al momento non si segnalano feriti. Le

Un grosso incendio è scoppiato ieri sera, intorno alle 22, in un impianto di trattamento dei rifiuti ed in particolare della plastica, in contrada Pista Vecchia, a Campofelice di Roccella, non lontano dallo svincolo autostradale di Buonfornello. Sul posto per cercare di domare le fiamme sono al.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Campofelice Roccella Impanti

L’abitazione in fiamme: vigili del fuoco in azione per domare l’incendio

Questa mattina a Riva del Garda si è sviluppato un incendio in un edificio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Campofelice Roccella Impanti

Argomenti discussi: Fotovoltaico e batterie, come prevenire gli incendi e cosa sapere sulla sicurezza degli impianti: accorgimenti e consigli; Incendio in un impianto di trattamento della plastica, vigili del fuoco in azione da ore per domare il rogo; Incendio all’impianto di gestione rifiuti di San Donnino (FI): nessuna criticità ambientale rilevata; Incendio in un impianto di rifiuti plastici a Campofelice: in fiamme decine di rotoballe.

incendio in un impiantoIncendio in un impianto di stoccaggio lungo la SS113 a BuonfornelloUn vasto incendio è divampato in un impianto di stoccaggio della raccolta differenziata lungo la statale 113, a Buonfornello. I vigili del fuoco sono intervenuti per contenere il rogo e mettere in sic ... esperonews.it

Fiamme nell'impianto di smaltimento dei rifiutiGROSSETO: Divampa un rogo nei locali di raccolta e compattazione dei rifiuti: i Vigili del fuoco hanno spento l'incendio e avviato le operazioni di smassamento ... toscanamedianews.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.