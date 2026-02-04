Incendio in un impianto di trattamento della plastica vigili del fuoco in azione da ore per domare il rogo

Questa notte, le fiamme hanno avvolto un impianto di trattamento della plastica in contrada Pista Vecchia, a Campofelice di Roccella. I vigili del fuoco sono ancora sul posto, impegnati a spegnere il rogo che si è sviluppato ieri sera intorno alle 22. L’incendio ha causato una densa nuvola di fumo nero visibile a distanza, mentre le squadre di soccorso cercano di contenere i danni. La zona è stata evacuata e al momento non si segnalano feriti. Le

Un grosso incendio è scoppiato ieri sera, intorno alle 22, in un impianto di trattamento dei rifiuti ed in particolare della plastica, in contrada Pista Vecchia, a Campofelice di Roccella, non lontano dallo svincolo autostradale di Buonfornello. Sul posto per cercare di domare le fiamme sono al.

