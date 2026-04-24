Ospedale di Ronciglione terminati i lavori | ecco quando torna operativo il Sant' Anna

I lavori per l'ospedale di Ronciglione sono stati completati grazie a un finanziamento PNRR di circa 4 milioni di euro. La Asl ha annunciato che, a partire dal 4, tutti i servizi sanitari precedentemente attivi presso la residenza La Pace verranno trasferiti nell’ospedale di comunità e nella Casa di comunità di Ronciglione. L'inaugurazione ufficiale dell'ospedale è prevista a breve.

Si avvicina l'inaugurazione della Casa e dell’Ospedale di comunità di Ronciglione, i cui lavori sono ormai conclusi grazie a un finanziamento Pnrr di circa 4 milioni di euro, la Asl comunica che tutti i servizi sanitari attualmente operativi presso la residenza La Pace torneranno, a partire dal 4.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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