Venerdì 24 aprile, l'ospedale di Imperia è stato evacuato a causa di malori respiratori che hanno colpito pazienti e personale. Le autorità hanno avviato un'indagine per chiarire le cause di questi effetti improvvisi, e si sta verificando un possibile uso di uno spray che potrebbe aver causato l'episodio. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulla natura dei malori o sull’origine dello spray.

? Cosa sapere Evacuati pazienti e personale dell'ospedale di Imperia venerdì 24 aprile per malori respiratori.. I Vigili del Fuoco indagano sull'ipotesi di uno spray urticante spruzzato nei reparti.. Pazienti e personale sanitario dell’ospedale di Imperia evacuati dalle aree del pronto soccorso e dei reparti al piano superiore dopo che, poco dopo le 19 di questo venerdì 24 aprile, diversi soggetti hanno manifestato difficoltà respiratorie e bruciori alle vie aeree. L’allarme è scattato improvvisamente in serata, trasformando la routine ospedaliera in un momento di forte tensione. La necessità di allontanare chi si trovava nei locali coinvolti è stata immediata, con l’obiettivo di proteggere sia i degenti che gli operatori sanitari e i visitatori presenti nelle strutture colpite dai sintomi respiratori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ospedale di Imperia evacuato: mistero sui malori, si indaga lo spray

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