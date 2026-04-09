La Procura di Larino sta approfondendo le indagini sulla morte di una donna di 50 anni e della sua figlia quindicenne, decedute poco dopo le festività natalizie a causa di un avvelenamento da ricina. Sono stati ascoltati il marito della donna e si stanno esaminando i cesti natalizi consegnati in quel periodo. Le autorità continuano a cercare elementi utili per chiarire la dinamica dell’accaduto.

L’inchiesta guidata dalla Procura di Larino si sta concentrando con estrema intensità sulla tragica vicenda che ha strappato la vita ad Antonella Di Ielsi, di 50 anni, e alla figlia quindicenne Sara Di Vita, avvenuta poco dopo le festività natalizie a causa di un avvelenamento da ricina. Gli inquirenti stanno ricostruendo ogni singolo passaggio dei giorni trascorsi durante il periodo delle vacanze per comprendere l’origine della sostanza tossica. Il fulcro delle attività investigativa si è spostato nelle ultime ore sui familiari più prossimi alle vittime. Gianni Di Vita, il marito e padre, è stato sottoposto a un interrogatorio esteso per circa dieci ore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mistero ricina: interrogato il marito, si indaga sui cesti natalizi

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Il mistero della ricina che uccise madre e figlia: interrogati per dieci ore il marito e la sorella maggiore - facebook.com facebook

Il mistero di madre e figlia morte avvelenate lo scorso #Natale in #Molise. Tra le ipotesi quella che la ricina sia stata comprata sul dark web. Si indaga nella cerchia di familiari e amici. #Tg1 Silvia Balducci x.com