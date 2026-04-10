Allergie la svolta | arriva lo spray anti shock anafilattico mentre si indaga sulla morte di Sofia

Una nuova soluzione per le allergie sta per arrivare sotto forma di spray anti-shock anafilattico, mentre proseguono le indagini sulla morte di una ragazza. La cronaca ci ricorda quotidianamente quanto queste problematiche siano attuali e delicate, senza lasciare spazio a interpretazioni. La notizia si inserisce in un quadro di continui approfondimenti su casi di emergenza allergica e sulla ricerca di strumenti più efficaci per affrontarli.

La cronaca, purtroppo, continua a ricordarcelo con una frequenza che non può lasciare indifferenti. La morte di Sofia di Vico, quindicenne di Maddaloni allergica alle proteine del latte deceduta probabilmente a causa di uno shock anafilattico durante una cena a Ostia, riporta al centro del dibattito pubblico un tema tanto noto quanto sottovalutato: quello delle allergie alimentari gravi e del rischio di shock anafilattico fatale. Secondo le ricostruzioni, per soccorrere la ragazza sarebbe stato utilizzato un autoiniettore di adrenalina che lei portava sempre con sé, ma resta da chiarire se il dispositivo abbia funzionato correttamente. Questo aspetto è oggi oggetto di indagini, un elemento che aggiunge ulteriore complessità a una vicenda già drammatica. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Allergie, la svolta: arriva lo spray anti shock anafilattico, mentre si indaga sulla morte di Sofia Sofia Di Vico morta per shock anafilattico, l’allergologo: “Il quarto caso a Roma, si poteva evitare”Alessandro Fiocchi Responsabile dell'Unità Operativa Complessa (UOC) di Allergologia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma spiega cos'è uno... Shock anafilattico durante una cena in trasferta: muore a 15 anni la promessa del basket Sofia Di VicoSi chiamava Sofia Di Vico, aveva appena 15 anni ed era considerata una promessa del basket. Temi più discussi: Allergie, la svolta: arriva lo spray anti shock anafilattico, mentre si indaga sulla morte di Sofia; Soffri di allergie in primavera? Ecco come il tè matcha ferma gli starnuti; Choc anafilattico, arriva in farmacia spray nasale oltre all'iniezione tradizionale. Allergie, la svolta: arriva lo spray anti shock anafilattico, mentre si indaga sulla morte di SofiaLa morte di Sofia riaccende i riflettori sulle allergie gravi: sotto indagine anche il funzionamento dell’autoiniettore. Intanto arriva lo spray nasale all’adrenalina. panorama.it Siamo davvero diventati tutti allergici? I veri numeri (che vi sorprenderanno) dietro la mania delle allergieArriva la primavera e anche gli starnuti di chi soffre per la presenza di pollini nell’aria. Ma ormai tutto l’anno cresce l’esercito di chi ritiene di essere intollerante a latte, glutine, arachidi. P ... panorama.it Tele Dehon. . La primavera è una delle stagioni più attese dell'anno ma per molti è un periodo delicato per la salute degli occhi. Più del 30% degli italiani soffre di allergie in questo periodo dell'anno, a causa dell'aumento della concentrazione di polvere e poll - facebook.com facebook Per circa tre italiani su dieci che soffrono di allergie stagionali, le festività pasquali rischiano di trasformarsi in giornate difficili tra starnuti, naso chiuso e occhi arrossati, fino a crisi di asma bronchiale nei casi più severi. #ANSA x.com