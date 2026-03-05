Orsini | stop alle speculazioni la Ue valuti se sforare il Patto Subito il decreto bollette

Il presidente di Confindustria ha chiesto di fermare le speculazioni finanziarie sull'energia e ha invitato la Ue a valutare se sforare il Patto di stabilità. Ha inoltre sottolineato l’urgenza di approvare subito il decreto bollette per affrontare la situazione attuale. La richiesta arriva a una settimana dallo scoppio del conflitto, mentre i prezzi dell’energia restano elevati.

Una preoccupazione ulteriore, in uno scenario in cui già pesavano diverse incognite, dai dazi al prezzo dell’energia. «Ogni guerra è una sconfitta per il genere umano», ha esordito il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervistato ieri su La 7 alla trasmissione “L’aria che tira”. «Dal punto di vista economico avevamo già lanciato l’allarme competitività. L’ennesima guerra in corso ci preoccupa per vari motivi: il primo è che i paesi del Golfo sono un mercato importantissimo, 32 miliardi di interscambio, con 11 miliardi di saldo positivo, e che ha sempre generato aumenti a doppia cifra. Il blocco dello stretto di Hormuz vuol dire aumentare il viaggio delle navi di 15 giorni e avrà una coda lunga», ha detto Orsini, rispondendo al conduttore, Davide Parenzo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

