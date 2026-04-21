D4vd si dichiara non colpevole dell’omicidio di Celeste Rivas Hernandez ritrovata nella sua Tesla
D4vd ha dichiarato la propria innocenza rispetto all’accusa di omicidio di Celeste Rivas Hernandez, un’adolescente il cui corpo, smembrato e in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato a settembre all’interno di una Tesla apparentemente abbandonata appartenente all’artista. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità, che hanno avviato le indagini sulla tragica scoperta.
D4vd si è dichiarato non colpevole dell’ omicidio di Celeste Rivas Hernandez, l’adolescente il cui corpo smembrato e in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato a settembre nella Tesla apparentemente abbandonata dell’artista. Il cantante ventunenne, il cui vero nome è David Burke, è finito in manette lunedì pomeriggio. Poche ore prima, la Procura della Contea di Los Angeles aveva reso note le accuse a suo carico. Le accuse a carico di D4vd. Il rapper è accusato di omicidio di primo grado per l’uccisione di Celeste, scomparsa dalla famiglia nel 2024, quando aveva tredici anni. Le autorità affermano che ne avesse quattordici, al momento del decesso.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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