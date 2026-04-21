D4vd ha dichiarato la propria innocenza rispetto all’accusa di omicidio di Celeste Rivas Hernandez, un’adolescente il cui corpo, smembrato e in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato a settembre all’interno di una Tesla apparentemente abbandonata appartenente all’artista. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità, che hanno avviato le indagini sulla tragica scoperta.

D4vd si è dichiarato non colpevole dell’ omicidio di Celeste Rivas Hernandez, l’adolescente il cui corpo smembrato e in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato a settembre nella Tesla apparentemente abbandonata dell’artista. Il cantante ventunenne, il cui vero nome è David Burke, è finito in manette lunedì pomeriggio. Poche ore prima, la Procura della Contea di Los Angeles aveva reso note le accuse a suo carico. Le accuse a carico di D4vd. Il rapper è accusato di omicidio di primo grado per l’uccisione di Celeste, scomparsa dalla famiglia nel 2024, quando aveva tredici anni. Le autorità affermano che ne avesse quattordici, al momento del decesso.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - D4vd si dichiara non colpevole dell’omicidio di Celeste Rivas Hernandez, ritrovata nella sua Tesla

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