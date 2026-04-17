A Hollywood, la polizia ha arrestato un uomo dopo aver trovato il corpo di una ragazza di 14 anni all’interno di una Tesla. La scoperta è avvenuta in un deposito giudiziario, dove gli agenti erano intervenuti l’8 settembre a seguito di segnalazioni di un odore intenso proveniente da un veicolo abbandonato. La vicenda ha preso una piega drammatica con questa scoperta, mentre continua l’indagine sulla vicenda.

Il ritrovamento choc nella Tesla. La vicenda aveva avuto inizio l’8 settembre, quando la polizia di Los Angeles era intervenuta in un deposito giudiziario dopo alcune segnalazioni per un forte odore proveniente da un veicolo abbandonato. All’interno del bagagliaio anteriore dell’auto — una Tesla registrata proprio a nome di Burke — gli agenti avevano fatto una scoperta drammatica: il corpo della giovane, nascosto in un sacco e in avanzato stato di decomposizione. L’auto era stata precedentemente recuperata sulle colline di Hollywood, dove residenti della zona avevano segnalato la presenza di odori sospetti. L’indagine e la svolta. Dopo il ritrovamento, le indagini si erano concentrate immediatamente su Burke.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Hollywood, arrestato D4vd: il corpo della 14enne trovato nella sua Tesla, svolta nel caso

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