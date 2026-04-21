Nel fine settimana del 25 e 26 aprile 2026, si registra il passaggio di Venere nel segno dei Gemelli, seguito dall'ingresso di Urano nella stessa zona astrologica. Questi eventi sono accompagnati da un cielo che favorisce incontri inaspettati e scambi di messaggi leggeri. La presenza di questi pianeti crea un’atmosfera di novità e di possibilità di contatti sorprendenti, con il week-end che si presenta come una sorta di anteprima per il ponte del Primo maggio.

Il weekend del 25 e 26 aprile 2026 è di quelli che si ricordano: Venere è appena entrata in Gemelli, Urano si prepara a seguirla proprio a cavallo della domenica, e il cielo promette incontri leggeri, messaggi inaspettati e un'aria da prove generali del ponte del 1° maggio. Le prime terrazze riaprono, i pomeriggi si allungano, e c'è voglia di uscire di casa. Firma: Artemide – Aggiornato il 21 aprile 2026 Un weekend di ritmo vivace, curioso, a tratti sorprendente. Sabato Venere e Urano si incontrano in Gemelli e regalano quel tipo di serata in cui basta poco per cambiare i piani: un messaggio inatteso, un invito dell'ultimo momento, una conversazione che accende qualcosa.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo del weekend 25-26 aprile 2026: Venere e Urano accendono i Gemelli

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