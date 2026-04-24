Oro in lieve calo prezzo spot a 4.691,2 dollari l' oncia

Da ilrestodelcarlino.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di oggi, le quotazioni dell’oro registrano una leggera diminuzione. Il prezzo spot si attesta a circa 4.691 dollari l’oncia, con il lingotto disponibile per consegna immediata che si scambia intorno a questa cifra. La flessione è di pochi dollari rispetto ai valori di apertura della giornata. La tendenza si mantiene stabile rispetto ai giorni precedenti, senza variazioni significative.

A metà mattina sono in calo le quotazioni dell'oro: il lingotto con consegna immediata passa di mano a 4.691,2 dollari l'oncia (-0,06%); i futures con scadenza a giugno ( Comex ) passano di mano a 4.700 dollari, con un calo dello 0,50%.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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