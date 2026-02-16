Il prezzo dell’oro scende di nuovo, scivolando a 4.900 dollari l’oncia, a causa della forte volatilità che caratterizza il mercato. Questa mattina, i trader hanno visto il metallo prezioso perdere terreno subito all’apertura dei mercati internazionali, dopo settimane di oscillazioni continue. Gli investitori sono preoccupati per le tensioni geopolitiche e l’incertezza economica, che spingono molti a vendere oro e a cercare alternative più sicure.

Il prezzo dell'oro conferma la spiccata volatilità che ha mostrato nelle ultime settimane. All'alba del 16 febbraio, in apertura dei mercati internazionali sulle materie prime, il metallo prezioso con consegna immediata (Gold Spot) si è attestato su 4.990,4700 dollari l'oncia. Si tratta di un calo dell'1,02% rispetto al valore precedente, mentre l'oro con consegna ad aprile ( Comex ) è scambiato a 5.015,50 dollari con una riduzione dello 0,61%. Cosa sta succedendo al prezzo dell'oro. L'oro interrompe così la recente fase di recupero che aveva caratterizzato la scorsa settimana, confermando un'incertezza crescente che sta interessando l'intero comparto delle materie prime.

Prezzo dell'oro ancora sulle montagne russe, nuovo calo a 4.900 dollari l'oncia

L’oro ha raggiunto un nuovo massimo storico, superando per la prima volta la soglia dei 5.

