Prezzo dell’oro ancora sulle montagne russe nuovo calo a 4.900 dollari l’oncia
Il prezzo dell’oro scende di nuovo, scivolando a 4.900 dollari l’oncia, a causa della forte volatilità che caratterizza il mercato. Questa mattina, i trader hanno visto il metallo prezioso perdere terreno subito all’apertura dei mercati internazionali, dopo settimane di oscillazioni continue. Gli investitori sono preoccupati per le tensioni geopolitiche e l’incertezza economica, che spingono molti a vendere oro e a cercare alternative più sicure.
Il prezzo dell’oro conferma la spiccata volatilità che ha mostrato nelle ultime settimane. All’alba del 16 febbraio, in apertura dei mercati internazionali sulle materie prime, il metallo prezioso con consegna immediata (Gold Spot) si è attestato su 4.990,4700 dollari l’oncia. Si tratta di un calo dell’1,02% rispetto al valore precedente, mentre l’oro con consegna ad aprile ( Comex ) è scambiato a 5.015,50 dollari con una riduzione dello 0,61%. Cosa sta succedendo al prezzo dell’oro. L’oro interrompe così la recente fase di recupero che aveva caratterizzato la scorsa settimana, confermando un’incertezza crescente che sta interessando l’intero comparto delle materie prime. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Oro, nuovo prezzo record: superati i 5 mila dollari l’oncia
L’oro ha raggiunto un nuovo massimo storico, superando per la prima volta la soglia dei 5.
Il prezzo dell’oro non arresta la sua corsa: vicino ai 4.500 dollari l’onciaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Oro in pausa ma pronto a superare i 6 mila dollari secondo BNP Paribas; Borse e materie prime impazzite: ma l'oro è ancora un bene rifugio (per proteggersi dalla bolla tech)?; Libano, il dilemma dell’oro da 42,4 mld: salvezza o ultima carta?; Nelle valli la febbre dell’oro italiano: Quotazioni record sul mercato, c’è del potenziale.
Crollo del prezzo dell’oro, il calo non si ferma: investire ha ancora senso?Il valore di oro e argento sui mercati prosegue il suo calo. Dalle tensioni geopolitiche all’avvento di Warsh alla guida della Fed: i perché del crollo e le prospettive future ... quifinanza.it
Prezzi dell’oro crollano ma Goldman Sachs vede ancora forti rialzi nel lungo periodoDopo il brusco calo di oro e argento, Goldman Sachs spiega perché tale movimento non riflette un indebolimento dei fondamentali rialzisti. it.benzinga.com
WEEKEND SUL TRENINO ROSSO DEL BERNINA 6 – 8 marzo Un viaggio spettacolare tra montagne innevate, panorami da sogno e borghi affascinanti! Costo: 470€ a persona Partenze da: Porta di Roma Anagnina EUR Palasport Il prezzo - facebook.com facebook