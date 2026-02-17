Oro | Riallineamento dei mercati spinge il prezzo sotto i 5.000 dollari l’oncia Volatilità e presa di profitto in corso

Il prezzo dell’oro ha sceso sotto i 5.000 dollari l’oncia, a causa delle recenti oscillazioni sui mercati finanziari. La volatilità si fa sentire e molti investitori vendono per prendere profitto, contribuendo a questo calo. Gli analisti segnalano che le tensioni geopolitiche e le decisioni delle banche centrali influenzano fortemente il valore dell’oro in questo periodo.

Oro Sotto i 5.000 Dollari: Volatilità e Riallineamento dei Mercati. Il prezzo dell'oro ha subito un nuovo calo, scendendo a 4.900 dollari l'oncia nella giornata di sabato 16 febbraio 2026. Questa flessione dell'1,02% interrompe la breve ripresa della settimana precedente e riflette un riposizionamento degli investimenti globali in un contesto di maggiore stabilità finanziaria. Un Mercato in Movimento. L'andamento del metallo prezioso, monitorato all'apertura dei mercati internazionali, ha mostrato una diminuzione sia nella quotazione immediata che in quella con consegna ad aprile.

