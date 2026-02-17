Oro | Riallineamento dei mercati spinge il prezzo sotto i 5.000 dollari l’oncia Volatilità e presa di profitto in corso
Il prezzo dell’oro ha sceso sotto i 5.000 dollari l’oncia, a causa delle recenti oscillazioni sui mercati finanziari. La volatilità si fa sentire e molti investitori vendono per prendere profitto, contribuendo a questo calo. Gli analisti segnalano che le tensioni geopolitiche e le decisioni delle banche centrali influenzano fortemente il valore dell’oro in questo periodo.
Oro Sotto i 5.000 Dollari: Volatilità e Riallineamento dei Mercati. Il prezzo dell’oro ha subito un nuovo calo, scendendo a 4.900 dollari l’oncia nella giornata di sabato 16 febbraio 2026. Questa flessione dell’1,02% interrompe la breve ripresa della settimana precedente e riflette un riposizionamento degli investimenti globali in un contesto di maggiore stabilità finanziaria. Un Mercato in Movimento. L’andamento del metallo prezioso, monitorato all’apertura dei mercati internazionali, ha mostrato una diminuzione sia nella quotazione immediata che in quella con consegna ad aprile. Il Gold Spot si è fermato a 4.🔗 Leggi su Ameve.eu
Oro batte record storico: oltre 5.000 dollari l’oncia, la paura per i mercati spinge gli investitori al rifugio sicuro.
L’oro raggiunge un nuovo massimo storico superando i 5.
Oro alle stelle: nuovo record oltre i 5.000 dollari l’oncia e mercati in allarme
L’oro ha raggiunto un nuovo massimo storico, superando i 5.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Beni rifugio: perché oro e argento continuano a macinare quotazioni record; Oro, improvvisa inversione di tendenza dell'oro: ecco perché il prezzo è sceso e cosa può succedere.
Oro rompe il vincolo con i tassi reali e ridisegna i mercatiOro ai massimi storici: cosa segnala davvero al mercatoL’improvvisa rottura del legame storico tra prezzo dell’oro e tassi reali negli Stati Uniti st ... assodigitale.it
Oro e tassi reali, perché il legame storico si è spezzato e cosa cambia per i mercatiL’oro continua a correre anche con tassi elevati: inflazione e rischi geopolitici stanno riscrivendo le regole degli investimenti ... fortuneita.com
Sport In Oro - "La Domenica Sportiva dei Dilettanti". . #eccellenza #gironeB Gli HL dell’importante colpo esterno del Società Sportiva Certosa allo Stadio Ripoli contro la Tivoli Calcio 1919 nel big match del venticinquesimo turno di campionato. Voce - facebook.com facebook