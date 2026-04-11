Area industriale | Cantieri senza dignità e silenzio su una crisi che non può essere sottovalutata

La Fim Cisl Taranto - Brindisi ha commentato la situazione nell’area industriale di Brindisi, sottolineando le criticità legate alle condizioni igienico-sanitarie, alle scadenze occupazionali vicine e alla sospensione delle attività produttive. La situazione viene descritta come grave e di difficile gestione, con particolare attenzione alle conseguenze che potrebbero derivare per il tessuto economico locale. Nessun elemento che vada oltre i fatti ufficiali è stato aggiunto.

BRINDISI - La Fim Cisl Taranto - Brindisi esprime forte preoccupazione “per la grave situazione che sta attraversando l'area industriale brindisina, dove emergenze igienico-sanitarie, scadenze occupazionali imminenti e un grave stallo delle attività produttive stanno mettendo a rischio il tessuto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Giornata mondiale contro il cancro infantile, Cinzia, volontaria che assiste i bambini in cura: «Anche il silenzio può essere una carezza»Il Lazio è la prima regione italiana per cure oncologiche pediatriche, il 20,3% delle dimissioni ospedaliere di pazienti pediatrici con diagnosi di... Basta perbenismo: Schettini ha dimostrato che si può essere docenti senza essere per forza martiri rassegnatidi Francesco Nicolaci Mentre la fisica ci insegna che ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, la cronaca italiana ci dimostra che... Argomenti più discussi: Volpe (Fim Cisl): Crisi dell’area industriale di Brindisi: cantieri senza dignità e silenzio su una crisi che non può essere sottovalutata; Zona industriale di Catania, pronta la grande svolta: basta slalom tra le buche; Cantiere Tehnomont Pola cambia proprietà: continuità industriale e nuovi investimenti; I maxi cantieri in città : Così Ascoli cambia volto. CIPS, dalla Regione 40 milioni di euro per il rilancio dell’area industriale di Porto Torres. L’assessore Cani: Passo concreto verso l’avvio dei cantieriCagliari, 27 settembre 2025 - È imminente la firma delle convenzioni tra l’Assessorato regionale dell’Industria e il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari (CIPS) per il trasferimento dei 40 ... regione.sardegna.it Uilm Basilicata :Lavoratori tra sporcizia e incuria: vergogna nell’area industriale di Melfi La situazione nell’area industriale di Melfi, in particolare presso la fermata che raccoglie i lavoratori di LEAR, COMER TGS, PROMA e Yanfeng, è ormai oltre ogni limite - facebook.com facebook