Innovazione e sviluppo nella filiera vitivinicola | confronto tra la Regione e l' Ordine degli Agronomi di Avellino

Si è tenuto presso il Centro Direzionale Collina Liguorini un seminario dedicato allo sviluppo e all’innovazione nel settore vitivinicolo. L'evento è stato promosso dalla Regione Campania, con il coinvolgimento dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali. La riunione ha visto la partecipazione di operatori e professionisti del settore, con l’obiettivo di discutere le strategie di miglioramento della filiera vitivinicola.