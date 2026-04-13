Innovazione e sviluppo nella filiera vitivinicola | confronto tra la Regione e l' Ordine degli Agronomi di Avellino
Si è tenuto presso il Centro Direzionale Collina Liguorini un seminario dedicato allo sviluppo e all’innovazione nel settore vitivinicolo. L'evento è stato promosso dalla Regione Campania, con il coinvolgimento dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali. La riunione ha visto la partecipazione di operatori e professionisti del settore, con l’obiettivo di discutere le strategie di miglioramento della filiera vitivinicola.
Si è svolto presso la Sede Regione Campania Centro Direzionale Collina Liguorini il seminario formativo dal titolo “Sviluppo e Innovazione nella Filiera Vitivinicola”, promosso dalla Regione Campania – settore Agricoltura – in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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