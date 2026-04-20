Dopo la partita tra Verona e Milan, si è verificato un episodio di tensione fuori dallo stadio 'Bentegodi'. Un tifoso dell'Hellas Verona ha avuto un confronto acceso con il giocatore nigeriano Gift Orban, attaccante della squadra locale, in seguito alla sconfitta per 1-0 contro i rossoneri. L'alterco ha portato a una colluttazione tra i due, creando scompiglio tra i presenti.

Gift Orban, attaccante nigeriano dell'Hellas Verona di Paolo Sammarco, ha avuto un violento alterco con un tifoso gialloblu, fuori dallo stadio 'Bentegodi', dopo la sconfitta (0-1) contro il Milan di Massimiliano Allegri. Il video della rissa. Brutte scene a Verona, al termine della gara persa 0-1 dall'Hellas contro il Milan: l'attaccante Gift Orban, mentre stava lasciando il 'Bentegodi' con la sua auto, ha avuto una lite con un tifoso. L'episodio è stato ripreso da un telefono e nel video si sente una tifosa dire "Orban, per favore, siamo qua per te" e si vede una ragazzina piangere. Secondo quanto riportato da un testimone a Telenuovo, che ha pubblicato il video, Orban ha rifiutato di fermarsi a fare una foto e, successivamente, dopo che la sua auto era stata colpita con una manata, è sceso e ha iniziato una rissa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rissa tra Orban e un tifoso gialloblu dopo Verona-Milan: caos fuori dal ‘Bentegodi’

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