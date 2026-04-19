A Verona, al termine della partita tra l'Hellas e il Milan, che si è conclusa con una sconfitta per 1-0, si sono verificati momenti di tensione. L'attaccante di una squadra ospite, mentre si allontanava dal stadio con la propria auto, è stato coinvolto in un alterco con un tifoso presente fuori dall’impianto. La scena si è poi trasformata in una rissa che ha attirato l’attenzione dei presenti.

Brutte scene a Verona, al termine della gara persa 1-0 dall'Hellas contro il Milan: l'attaccante Gift Orban, mentre stava lasciando il Bentegodi con la sua auto, ha avuto una lite con un tifoso. L'episodio è stato ripreso da un telefono e nel video si sente una tifosa dire "Orban, per favore, siamo qua per te" e si vede una ragazzina piangere. Secondo quanto riportato da un testimone a Telenuovo, che ha pubblicato il video, Orban ha rifiutato di fermarsi a fare una foto e, successivamente, dopo che la sua auto era stata colpita con una manata, è sceso e ha iniziato una rissa. (X @D4nn1el999).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Verona, rissa tra Gift Orban e un tifoso: caos fuori dal Bentegodi

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