Orario ridotto a inizio anno e banca ore | il viaggio di istruzione può compensare le ore di insegnamento?
All'inizio dell'anno scolastico, molte scuole adottano orari ridotti e strumenti come la “banca ore” per gestire l'attività didattica. Queste soluzioni, nate per affrontare esigenze temporanee, si sono progressivamente consolidate come pratiche abituali, anche se spesso non trovano una copertura normativa o contrattuale precisa. Un aspetto che si discute riguarda se il viaggio di istruzione possa essere considerato come una compensazione delle ore di insegnamento non svolte a causa di queste modalità organizzative.
Nel funzionamento quotidiano delle scuole capita spesso che alcune soluzioni organizzative, nate per gestire in modo pratico l’avvio dell’anno o situazioni contingenti, diventino nel tempo prassi consolidate che non trovano spesso un riscontro chiaro nel quadro normativo e contrattuale. In particolare, diversi sono i dubbi di alcuni docenti riguardanti la gestione dell’orario ridotto nelle prime settimane di scuola, con eventuale recupero di quanto non svolto. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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