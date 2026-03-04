Da sabato le agenzie di viaggio registrano un'impennata di chiamate da parte dei clienti, preoccupati per le vacanze di Pasqua e i voli cancellati. Le comunicazioni telefoniche sono intense, con molte richieste di chiarimenti e aggiornamenti sulle prenotazioni. La regola delle 48 ore sembra essere un punto di riferimento per chi cerca di capire come muoversi in questa situazione di caos.

Bologna, 4 marzo 2026 – “Da sabato abbiamo i telefoni roventi con continue richieste di informazioni. D’altronde 31mila voli bloccati vanno gestiti. Ma dopo le prime 48 ore più difficili, ora la situazione è abbastanza sotto controllo. Quindi ‘calma e gesso’”. È diretto e gentile Andrea Babbi, presidente di Petroniana Viaggi, nel raccontare la situazione di caos (dal punto di vista turistico e di trasporto aereo) che si è andato a creare con lo scoppio nella nuova guerra in Medio Oriente. L’attacco di Usa e Israele all’Iran e la risposta dei Guardiani della Rivoluzione che è andata a colpire diversi siti militari e civili tra Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Kuwait (per nominare i principali nelle prime ore della rappresaglia di sabato), ha reso la zona una polveriera e una no fly zone per qualsiasi volo di trasporto passeggeri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiamate allarmate per le vacanze di Pasqua, le agenzie di viaggio e il caos dei voli cancellati: “Vale la regola delle 48 ore”

Le agenzie di viaggio in allarme: "Già cancellati oltre mille voli . Criticità su Asia e Oceano Indiano"Lo scenario internazionale fortemente condizionato dalle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti, Israele e Iran sta provocando forti ripercussioni sul...

Vacanze di Pasqua e caro voli, prezzi già alti: scatta l’allarme delle associazioniFederconsumatori Sicilia e l’associazione Nun si parti, insieme a Cgil Sicilia, hanno inviato una lettera alla presidenza della Regione Siciliana e...

Altri aggiornamenti su Chiamate allarmate.

Temi più discussi: Allarme truffe Criptovalute. Non rispondete alle chiamate; Telemarketing: non c'è tregua per i consumatori, l'allarme di Adoc: E' un'emergenza, la situazione è insostenibile; Finte chiamate del Comune per ritirare documenti: allarme truffa a Ospitaletto; Agerola, scatta l’allarme truffe: Non aprite agli sconosciuti, chiamate subito il 112.

Asteroidi: l’ESA utilizza chiamate vocali istantanee per gli alertL'ESA riesce così a prendere decisioni più rapide contro gli asteroidi e a raccogliere dati cruciali per la difesa del pianeta. bitmat.it

Smartphone guida rapida per bloccare efficacemente le chiamate spamChiamate spam, perché aumentano e come difendersi davvero Le chiamate spam sono oggi una delle principali minacce alla privacy telefonica in Italia e ... assodigitale.it

L'allarme di Adoc sul telemarketing: "Le chiamate moleste arrivano ancora a ogni ora del giorno, con tecnologie sempre più sofisticate e strategie che aggirano i filtri. Molti cittadini segnalano anche un aumento del fenomeno in coincidenza con pratiche di cam facebook