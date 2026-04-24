Ora gli uomini indossano occhiali da lettura dall' aria provocante

Negli ultimi tempi, gli uomini indossano occhiali da lettura con un aspetto più provocante. Questa tendenza si nota soprattutto nei personaggi di film e serie TV, dove un personaggio tranquillo e studioso si toglie gli occhiali per mostrare un volto sorprendentemente attraente. È un dettaglio che si ripete frequentemente, creando un effetto scenico riconoscibile e consolidato nel racconto visivo.

Gli occhiali da lettura sono di tendenza? Soprattutto, perché? Il momento chiave di un film o di una serie TV in cui il mite secchione si toglie gli occhiali da vista per rivelare una bellezza abbagliante e del tutto inattesa è un cliché consolidato. Nel tempo, però, abbiamo scoperto che il gesto contrario può essere altrettanto potente: una persona attraente indossa un paio di occhiali da lettura, e invece di nascondere il proprio volto luminoso, ti chiede uno sforzo ulteriore per ammirarlo. Forse, si spiega così l'ascesa degli "occhiali da lettura provocanti": occhiali con lenti trasparenti e montatura sottile (o, nella versione più sensuale, senza montatura) che possono dare un ulteriore interesse anche al viso più perfetto.🔗 Leggi su Gqitalia.it

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