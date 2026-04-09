‘Gli occhiali d’oro’ nuovo incontro con il gruppo di lettura ‘Carlo Pagnoni’

Il gruppo di lettura 'Carlo Pagnoni' si riunirà di nuovo sabato alle 10 per discutere del libro ‘Gli occhiali d’oro’ di Giorgio Bassani. La sessione si svolgerà in presenza e prevede l’analisi del testo e il confronto tra i partecipanti. L’incontro è aperto a tutti gli interessati e si terrà presso il luogo abituale del gruppo.

Sarà dedicato al libro ‘Gli occhiali d’oro’ di Giorgio Bassani il nuovo incontro del gruppo di lettura ‘Carlo Pagnoni’, in programma sabato 11 alle 10.30, alla biblioteca comunale Bassani di Ferrara. L'appuntamento, a cura di Adriana Di Pietro, è a partecipazione gratuita con iscrizione da. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Vespucci-Colombo, giovedì 5 marzo nuovo incontro con il gruppo di letturaProseguono gli incontri mensili del Gruppo di Lettura “Milton” della Biblioteca Vespucci – Colombo, coordinato da Francesca Cordì. Vespucci-Colombo, giovedì 29 gennaio nuovo incontro con il gruppo di letturaRiprendono gli incontri del Gruppo di Lettura “Milton” della Biblioteca Vespucci-Colombo.