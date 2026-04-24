Il club giallorosso ha comunicato ufficialmente la fine del rapporto con l'allenatore Claudio Ranieri. Dopo periodi di collaborazione, le due parti si sono separate. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale del club. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle motivazioni di questa decisione. La separazione ha effetto immediato, lasciando il futuro dell’allenatore ancora incerto.

Adesso è ufficiale: le strade della As Roma e di Claudio Ranieri si separano. Il Club giallorosso ha infatti annunciato la conclusione del rapporto con la società. In una nota, il Club lo ringrazia "per il suo significativo contributo alla Roma" e per aver guidato la squadra "in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi". E aggiunge: "Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L'AS Roma verrà sempre al primo posto. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l'obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all'altezza della nostra storia.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Claudio Ranieri lascia la Roma. Il comunicato del club

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