Opposizione compatta Esposto alla Procura contro il Piano del traffico

Un esposto è stato presentato alla Procura riguardo al Piano del traffico approvato dal Comune. La questione riguarda la decisione di stabilire quali categorie di veicoli siano esentate dal blocco nelle zone a traffico limitato, una competenza che, secondo quanto affermano alcuni, spetta al Consiglio comunale e non alla Giunta. L'opposizione ha deciso di agire formalmente per chiarire questa questione.

Spetta al Consiglio comunale, e non alla Giunta, fissare le categorie dei veicoli esentati dal blocco degli accessi nelle zone a traffico limitato. E la Giunta lo sapeva". Parte, sulla base di questo assunto, un esposto alla Procura contro il Piano del traffico (in particolare per quel che riguarda la circolazione nelle zone a traffico limitato) messo in pratica dal Comune di Ravenna a fine 2025. L’ha presentata il capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi che è riuscito a compattare l’opposizione visto che in calce, oltre al sottoscrittore, lo stesso Ancisi, "Condividono" gli altri gruppi consigliari e vi sono le firme di Alberto Ancarani (Forza Italia), Filippo Donati (Viva Ravenna), Nicola Grandi (Fratelli d’Italia), Gianfranco Spadoni (Lista per Ravenna) e Veronica Verlicchi (La Pigna).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Opposizione compatta. Esposto alla Procura contro il Piano del traffico Notizie correlate Pini, esposto alla Procura europeaÈ un esposto alla Procura Europea di Bologna il tentativo di salvare in extremis i 30 pini rimasti in viale Romagna. Ex Ilva, esposto alla Procura: attivisti denunciano commissari, vertici aziendali e il ministro UrsoUna denuncia penale è stata depositata oggi, mercoledì 4 marzo, presso il Commissariato Borgo della Polizia di Stato di Taranto nei confronti dei...