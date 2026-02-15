Pini esposto alla Procura europea

Un residente di Bologna ha presentato un esposto alla Procura Europea per cercare di salvare i 30 pini di viale Romagna, che rischiano di essere abbattuti. La causa principale è la preoccupazione per la loro salute, poiché alcuni sono gravemente danneggiati e potrebbero cadere. La richiesta mira a bloccare i lavori di potatura e abbattimento previsti, che potrebbero eliminare uno dei tratti più verdi della zona.

È un esposto alla Procura Europea di Bologna il tentativo di salvare in extremis i 30 pini rimasti in viale Romagna. Lo hanno depositato ieri il comitato 'Salviamo i pini di Lido di Savio' insieme ad Animal Liberation, Italia Nostra e al consigliere comunale Alvaro Ancisi. L'iniziativa arriva all'indomani dell'ennesima 'bocciatura' per gli attivisti, questa volta pronunciata dal Tar, che ha respinto l'istanza di sospensione degli abbattimenti. Francesca Santarella, uno dei volti della lunga battaglia, definisce l'esposto "un accompagnamento alla morte ormai quasi certa", morte che ha colpito domenica anche l'ingegner Lothar Wessolly, nume tutelare del gruppo di attivisti nonché inventore delle prove di trazione sugli alberi per valutarne lo stato di salute.