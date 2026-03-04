Ex Ilva esposto alla Procura | attivisti denunciano commissari vertici aziendali e il ministro Urso

Un esposto è stato presentato oggi alla Procura di Taranto da attivisti che hanno denunciato i commissari, i vertici aziendali della ex Ilva e il ministro Urso. La denuncia penale è stata depositata presso il Commissariato Borgo della Polizia di Stato di Taranto. La vicenda riguarda il funzionamento e le decisioni prese all’interno della fabbrica ex Ilva.

Una denuncia penale è stata depositata oggi, mercoledì 4 marzo, presso il Commissariato Borgo della Polizia di Stato di Taranto nei confronti dei gestori della fabbrica ex Ilva. A presentarla sono stati Luciano Manna (VeraLeaks), Carla Luccarelli (Giorgioforever) e Lucia Minerba (Giustizia per Taranto), che chiedono di accertare eventuali responsabilità dei commissari di Governo, del ministro Adolfo Urso e dei dirigenti dello stabilimento, tra cui direttori e capi area. Prima del deposito dell'esposto, i tre attivisti hanno incontrato a Palazzo di Città di Taranto il sindaco Piero Bitetti per illustrargli i contenuti della denuncia.

