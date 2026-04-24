Operazione ripescaggio | se l’Italia facesse come la Danimarca del ’92

L’attenzione si concentra sulla possibilità di un ripescaggio nel contesto sportivo, rispetto a una strategia adottata in passato da un’altra nazione in occasione di un torneo internazionale. La discussione si focalizza su come il nostro Paese potrebbe seguire l’esempio di quella decisione, che ha suscitato molto interesse e discussioni tra appassionati e addetti ai lavori. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma il termine “ripescaggio” rimane al centro delle conversazioni online.

La parola magica “Ripescaggio” dev’essere senz’altro in cima alla lista dei trending digitati sui motori di ricerca italici. Alimentata dal probabile eccesso di zelo di Paolo Zampolli, braccio operativo nientemeno che di Donald Trump per le partnership globali, la possibilità che gli azzurri prenotino un albergo per i mondiali di calcio Usa 2026 - in luogo dell’Iran, se dovesse decidere di non partecipare - sta già lacerando l’opinione pubblica. Il ministro dello sport Abodi ha subito chiarito che non sarebbe “né possibile, né opportuno” e così ha fatto anche il presidente Coni Buonfiglio: “Mi sentirei offeso”, ha detto. Nel frattempo, interpellato sull’argomento, Trump ha dichiarato di non pensarci.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Operazione ripescaggio: se l’Italia facesse come la Danimarca del ’92 Notizie correlate "Come la Danimarca", "Sarebbe umiliante": le reazioni social al possibile ripescaggio dell'ItaliaItalia ripescata al Mondiale 2026? L'ipotesi, caldeggiata dall'inviato speciale di Trump per le partnership globali Paolo Zampolli, divide il web:... Leggi anche: Trump parla del ripescaggio: “Italia ai Mondiali? Lasciatemi riflettere”. Zampolli: “I tifosi azzurri se lo meritano” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ripescaggio Mondiali, Italia in lizza insieme ad altre tre nazionali; Italia e ripescaggio ai Mondiali, Iran spegne le speranze? Il ct: Ci saremo; Ripescaggio Italia ai Mondiali: la Danimarca spera in un clamoroso bis. Operazione ripescaggio: se l’Italia facesse come la Danimarca del ’92Mentre si incendia la discussione sulla potenziale partecipazione degli azzurri al posto dell’Iran, la mente corre all’assurda impresa di quegli Europei ... ilgiornale.it Ripescaggio Italia ai Mondiali: la Danimarca spera in un clamoroso bisA meno di due mesi dal via del Mondiale di calcio in Canada, Stati Uniti e Messico infuria la discussione sulla possibile assenza dell’Iran alla rassegna iridata e sul suo possibile sostituto. Teheran ... sportal.it Scontro da due treni in Danimarca, nei pressi della capitale Copenaghen. Secondo media e autorità ci sono diversi feriti. facebook