Le discussioni sui social si concentrano sulla possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale del 2026, proposta dall’inviato speciale di un ex presidente statunitense. Alcuni utenti la definiscono una “favola bellissima”, mentre altri considerano la situazione umiliante. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra chi si augura un risultato positivo e chi giudica ingiusta l’ipotesi, alimentando un dibattito acceso online.

Italia ripescata al Mondiale 2026? L'ipotesi, caldeggiata dall'inviato speciale di Trump per le partnership globali Paolo Zampolli, divide il web: c'è chi dice che sarebbe "una favola bellissima" e chi invece grida alla vergogna. Ecco cosa ne pensano gli italiani.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Come la Danimarca", "Sarebbe umiliante": le reazioni social al possibile ripescaggio dell'Italia

Notizie correlate

Christillin: “Il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali sarebbe umiliante”L’Italia e la tentazione del ripescaggio Dopo l’eliminazione ai rigori contro la Bosnia — la terza esclusione consecutiva da un Mondiale, un record...

Evelina Christillin: “Il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali sarebbe umiliante. Ma decide Infantino”Evelina Christillin, che ha fatto parte del consiglio della FIFA, ha parlato delle possibilità di ripescaggio dell'Italia, che non sono moltissime, e...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Poste, lettere dimezzate dal 2014. Del Fante: Perdiamo 100 milioni ma non faremo come la Danimarca; Alla cresima di Josephine e Vincent di Danimarca: Non sarebbe lo stesso se non fossimo insieme; Italia e ripescaggio Mondiali, Iran 'boccia' proposta a Trump? Il messaggio contro azzurri; Il pareggio di Copenaghen complica e non poco i piani della Nazionale Femminile di Soncin: Danimarca-Italia finisce 0-0.

Italia ripescata ai Mondiali, l'idea fa sognare e divide. Il precedente della Danimarca, voi da che parte state?La vicenda del ripescaggio dell'Italia sta diventando anche un affare politico, a meno di 50 giorni dall'inizio della kermesse in Usa, Canada e Messico siamo alle strette finali aspettando le decision ... sport.virgilio.it

Alla cresima di Josephine e Vincent di Danimarca: «Non sarebbe lo stesso se non fossimo insieme»I gemelli di Frederik X e Mary di Danimarca hanno ricevuto la Cresima e per la prima volta hanno risposto ai giornalisti. oggi.it

Partita da Cagliari e diretta in Danimarca, la Princess Sapphire ha accompagnato le cinque vittime a Cartagena. Forse erano a bordo di un barchino trovato alla deriva lunedì con a bordo tre morti e due uomini in fin di vita - facebook.com facebook

#Tg2000 - Danimarca, scontro tra treni con 17 feriti #23aprile #Tv2000 #Danimarca #Treno #Incidente #Ferrovie #BreakingNews #Mondo #Trasporti @tg2000it x.com