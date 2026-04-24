Il 20 aprile 1945, mentre le truppe alleate avanzano e la guerra volge al termine, un'unità di paracadutisti italiani lancia un'operazione nella zona delle valli del Po. La missione avviene in un contesto di conflitto ormai prossimo alla conclusione, con le forze nazionali in ritirata. L'azione, nota come Operazione Herring, rappresenta l'ultima operazione militare condotta da queste forze prima della fine della guerra in Italia.

Aprile 1945. Negli ultimi giorni di guerra, 246 paracadutisti si lanciano dietro la Linea Gotica per una missione delicata: sabotare le retrovie tedesche e aprire la strada all’avanzata alleata 20 aprile 1945, la guerra sta per finire, ma nelle valli del Po, estremo nord, in un'Italia spaccata in due tra il Regno cobelligerante fedele a Vittorio Emanuele III di Savoia e la Repubblica Sociale di Salò, rimasta fedele, fino all’ultimo, al Duce Benito Mussolini, un manipolo di paracadutisti italiani, in uniforme inglese, si lancia nel vuoto da aerei alleati per portare a termine una missione unica nel suo genere: il sabotaggio dietro la Linea Gotica.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Operazione Herring: l’ultima azione di guerra dei paracadutisti italiani

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#wmsstoriamilitare #wmsanniversari Il 23 Aprile 1945 finiva l'operazione Herring, cioè la storia di come gli Alleati, non avendo parà su suolo Italico da paracadutare, fecero la cazzata di reclutare gli ex parà della Folgore, precisamente i ragazzi del Reggiment - facebook.com facebook