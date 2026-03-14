A Furbara, nella provincia di Roma, si trova la sede del 17esimo Stormo incursori dell’Aeronautica Militare, la prima brigata aerea operazioni speciali. Di recente, tra le attività in corso, ci sono state operazioni con elicotteri, paracadutisti e incursori italiani che hanno lavorato per liberare un ostaggio oltre le linee nemiche. La forza militare coinvolta ha svolto interventi complessi in ambienti ostili.

A Furbara, provincia di Roma, c’è la sede della prima brigata aerea operazioni speciali, casa del 17esimo Stormo incursori dell’Aeronautica Militare. Diretti eredi degli Arditi Distruttori della Regia Aeronautica, nati nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, gli incursori dell’Am sono specializzati in diverse discipline che ne fanno, a tutti gli effetti, tra i migliori esperti di operazioni speciali al mondo. Il 17esimo Stormo Incursori ha il compito di selezionare, addestrare ed equipaggiare personale destinato a operare in contesti ad alto rischio, svolgendo missioni di ricognizione speciale, azione diretta, assistenza militare e liberazione ostaggi, in ambito nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Typhoon, elicotteri e paracadutisti: tra gli incursori italiani per liberare un ostaggio dietro le linee nemiche

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