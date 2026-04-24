Operato per una mandibola rotta in una rapina a Milano 35enne denuncia l'ospedale | Ora mangio solo con la cannuccia

Un uomo di 35 anni ha presentato una denuncia contro l'ospedale Galeazzi di Milano, accusandolo di aver causato lesioni gravissime durante un intervento per una mandibola rotta. L'uomo ha riferito di aver subito danni che lo costringono a mangiare esclusivamente con la cannuccia. La vicenda è stata raccontata dallo stesso tramite un'intervista rilasciata a Fanpage.

Fabio Balsamo ha denunciato l'ospedale Galeazzi di Milano per lesioni gravissime. Il 35enne ha raccontato a Fanpage.it di essere stato operato due volte per una mandibola fratturata, ma solo dopo settimane di minimizzazione del dolore che accusava: "Ora devo mangiare con una cannuccia".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Brasile, 35enne assolto dall’accusa di stupro dopo aver “sposato” una 12enne: “C’era il consenso”Fa discutere la sentenza di un Tribunale brasiliano che ha assolto un uomo di 35 anni che aveva "sposato" una bambina di 12 anni: l'uomo era accusato... Aggrediscono 3 rider a Milano e accoltellano un 30enne a una spalla: “Senza motivo, non era una rapina”Tre ragazzi hanno aggredito alcuni rider fuori da un fast food in corso Lodi a Milano la sera del 6 marzo. Una raccolta di contenuti Si parla di: Il calciatore aggredito in campo sarà operato per la doppia frattura alla mandibola; Follia nelle giovanili: pugno in campo, mandibola rotta e l’arrivo dei Carabinieri. Il calciatore aggredito in campo sarà operato per la doppia frattura alla mandibolaFinirà sotto i ferri domani il 16enne del Sangiuliano Cvs aggredito durante la partita di sabato in casa della Vidardese ... ilcittadino.it