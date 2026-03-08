Aggrediscono 3 rider a Milano e accoltellano un 30enne a una spalla | Senza motivo non era una rapina

Tre giovani hanno aggredito tre rider fuori da un fast food in corso Lodi a Milano nella sera del 6 marzo. Durante l'aggressione, un uomo di 30 anni è stato accoltellato a una spalla. Secondo quanto riferito, l'attacco è avvenuto senza motivo apparente e non si trattava di una rapina. Sono in corso le indagini per identificare i responsabili.