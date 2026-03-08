Aggrediscono 3 rider a Milano e accoltellano un 30enne a una spalla | Senza motivo non era una rapina
Tre giovani hanno aggredito tre rider fuori da un fast food in corso Lodi a Milano nella sera del 6 marzo. Durante l'aggressione, un uomo di 30 anni è stato accoltellato a una spalla. Secondo quanto riferito, l'attacco è avvenuto senza motivo apparente e non si trattava di una rapina. Sono in corso le indagini per identificare i responsabili.
Tre ragazzi hanno aggredito alcuni rider fuori da un fast food in corso Lodi a Milano la sera del 6 marzo. Uno dei fattorini è stato anche accoltellato a una spalla. 🔗 Leggi su Fanpage.it
