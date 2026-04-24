Operato due volte per una frattura muore in ospedale a 17 anni | otto indagati

Un ragazzo di 17 anni, che aveva subito due interventi chirurgici per una frattura, è deceduto nel reparto di ospedale a Bari tra il 13 e il 14 aprile. La sua morte ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di otto persone, ma al momento non ci sono ancora certezze sulle cause della sua scomparsa. La vicenda è oggetto di indagini da parte delle autorità competenti.

Non c’è ancora una risposta definitiva sulla morte di Gianvito Pascullo, il 17enne di Palo del Colle deceduto nella notte tra il 13 e il 14 aprile all’ ospedale San Paolo di Bari. I primi esiti dell’ autopsia non hanno infatti chiarito il motivo del decesso: non sarebbero emersi né trombi né emboli, mentre anche i due interventi eseguiti per ricomporre la frattura della tibia sarebbero risultati tecnicamente corretti. L’esame autoptico è stato eseguito venerdì 24 aprile dal direttore dell’Istituto di Medicina legale di Bari, Francesco Introna, insieme ai consulenti Giovanni Vicenti, ortopedico, e Giacoma Mongelli, tossicologa. Per il quadro...🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Bari, 17enne muore in ospedale dopo l’operazione per la frattura alla tibia: 8 indagati, domani l’autopsiaGiovedì in programma l'esame medico legale sul diciassettenne deceduto la settimana scorsa all'ospedale san Paolo di Bari dopo un intervento... Due neonati morti in ospedale a Bolzano, ci sono otto indagati: disposto incidente probatorioDisposto l’incidente probatorio sulla morte di due neonati prematuri all’ospedale San Maurizio, deceduti nell’agosto 2025 per infezione da Serratia... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Operato due volte per la frattura a una tibia, muore a Bari il 17enne Gianvito Pascullo. Scatta l'inchiesta, otto indagati; Alamara Djabi accoltellato: il centrocampista operato due volte per le ferite riportate; Si frattura la tibia e viene operato due volte, poi il dolore improvviso e l'antidolorifico: Gianvito Pascullo muore a soli 17 anni: 8...; Mondolfo, l'appello di Simone Boldrighini: Invalido al 100% per un tumore. Aiutatemi per la riabilitazione. Si frattura la tibia e viene operato due volte, poi il dolore improvviso e l'antidolorifico: Gianvito Pascullo muore a soli 17 anni: 8 indagatiSi svolgerà venerdì 24 aprile 2026 l'autopsia sul corpo di Gianvito Pascullo, 17enne di Palo del Colle morto ... msn.com Operato due volte dopo un incidente, Gianvito Pascullo muore a soli 17 anni: ci sono indagatiTragedia a Palo del Colle: Gianvito Pascullo, 17 anni, è morto dopo un incidente in moto. Indagini su otto persone per omicidio colposo. bigodino.it Garlasco, nuove ombre. Zanella a #Mattino5: “I carabinieri potrebbero indagare sull’operato di altri carabinieri” x.com Novità! operato da Air Europa , per l'aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (MAD), `, ` . Aeromobile: Boeing 737-800 - facebook.com facebook