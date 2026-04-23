Bari 17enne muore in ospedale dopo l'operazione per la frattura alla tibia | 8 indagati domani l'autopsia

A Bari, un ragazzo di 17 anni è deceduto all'ospedale san Paolo dopo un intervento chirurgico per una frattura alla tibia. La morte è avvenuta una settimana dopo l'operazione. Attualmente sono otto le persone iscritte nel registro degli indagati. Domani si svolgerà l'esame autoptico per cercare di chiarire le cause del decesso. La procura ha disposto l'autopsia sull'esame medico legale in programma.

Giovedì in programma l'esame medico legale sul diciassettenne deceduto la settimana scorsa all'ospedale san Paolo di Bari dopo un intervento chirurgico per una frattura esposta alla tibia. L'autopsia dovrà chiarire le esatte cause del decesso e stabilire se vi sia un nesso tra l’operazione, la somministrazione degli antidolorifici e la morte.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Operato alla tibia dopo un incidente stradale, 17enne muore in ospedale: aperta un’inchiesta a BariUn ragazzo barese di 17 anni è morto la notte tra il 13 e il 14 aprile dopo essere stati sottoposto a un intervento chirurgico alla tibia a seguito... Leggi anche: Neonata muore all’ospedale di Enna poche ore dopo la nascita: aperta un’inchiesta e disposta l’autopsia Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Muore in ospedale dopo l'incidente: scattano le indagini sul caso del 17enne di Palo; Operato due volte per la frattura a una tibia, muore a Bari il 17enne Gianvito Pascullo. Scatta l'inchiesta, otto indagati; Viene operato alla tibia e muore in ospedale a 17 anni. Aperta un'inchiesta; Operato alla tibia per una frattura, ragazzo di 17 anni muore per una complicanza: aperta inchiesta. Muore a 17 anni dopo due interventi per una banale tibia fratturata. Indagini al San Paolo di BariPascullo era arrivato in ospedale il 6 aprile dopo un incidente in moto a causa del quale aveva riportato una frattura scomposta alla tibia ... blitzquotidiano.it Gianvito Pascullo muore a soli 17 anni dopo essersi fratturato la tibia: le operazioni e il ricovero e poi l'arresto cardiaco, 8 gli indagatiSi svolgerà venerdì 24 aprile 2026 l'autopsia sul corpo di Gianvito Pascullo, 17enne di Palo del Colle morto nell'ospedale San Paolo di Bari la notte tra 13 e ... corriereadriatico.it Bari, «Siamo tutti pedoni», al via la campagna nazionale per la sicurezza stradale dei più vulnerabili x.com Marsupio con pistola dimenticato al McDonald’s: arrestata coppia, lui tenta di occultare una seconda arma Ha lasciato incustodito su un tavolo del McDonald’s di Santa Caterina, a Bari, un marsupio contenente una pistola, finendo così in arresto insieme alla c - facebook.com facebook