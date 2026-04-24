Operaio morì nello stabilimento Jindal | sei imputati rinviati a giudizio

Un operaio ha perso la vita in uno stabilimento di proprietà della società Jindal. Sei persone coinvolte nel caso sono state rinviate a giudizio e il processo si terrà in tribunale. La vicenda riguarda una presunta responsabilità penale legata all’incidente sul lavoro che ha causato la morte dell’operaio. La decisione di procedere con il processo è stata presa dopo le indagini condotte dagli inquirenti.

BRINDISI - Sarà un processo a stabile se ci sono responsabilità penali in merito a una morte sul lavoro, quella di Gianfranco Conte. Il 37enne di Tuturano perse la vita il 13 marzo 2024 nello stabilimento brindisino dell'azienda, mentre lavorava, schiacciato da un macchinario. La procura aveva.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Strage di Monreale, tre giovani imputati rinviati a giudizioIl gup Marta Maria Bossi ha rinviato a giudizio Salvatore Calvaruso, 19 anni, Samuele Acquisto, 18 anni e Mattias Conti, 19 anni, per avere avuto un... Diciassette rinviati a giudizio a Terni per l'indagine Lybra: tra gli imputati anche l’imprenditore rientrato dal Venezuela Mario BurlòDiciassette persone sono state rinviate a giudizio nell’ambito dell’indagine “Lybra” della Procura di Terni su presunte frodi fiscali legate a... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Operaio morì nello stabilimento Jindal: sei imputati rinviati a giudizio; La tragedia di Domenico Fatigati nello stabilimento di Pratola Serra: cinque dirigenti rischiano il processo; Ex Ilva, operaio ferito all’Afo 4: una lamiera gli provoca un taglio alla gamba. Nella stessa mattina due cedimenti stradali; La sindaca Salis ad Ansaldo Energia per l’81º anniversario della Liberazione. Stellantis, operaio muore schiacciato da un macchinario ad AvellinoUn operaio 52enne è morto all’interno dello stabilimento FCA Stellantis di Prato la Serra, nel nucleo industriale di Avellino. Domenico Fatigati, di Acerra, lavorava per conto di una ditta esterna di ... affaritaliani.it Operaio morì in autostrada A20, ma il Cas non c’entra L'incidente costò la vita a Felice Guladino nel 2015.L'operaio barcellonese stava tornando a casa... - facebook.com facebook Operaio morì nella sua azienda, imprenditore assolto dopo 15 anni. Calvario giudiziario finito per Alberico Pacelli: "Ho sempre creduto nella giustizia" #ANSA x.com