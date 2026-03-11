Diciassette rinviati a giudizio a Terni per l' indagine Lybra | tra gli imputati anche l’imprenditore rientrato dal Venezuela Mario Burlò

Diciassette persone sono state rinviate a giudizio dalla Procura di Terni in relazione all’indagine “Lybra”. Tra gli imputati figura anche l’imprenditore che era rientrato dal Venezuela. L’indagine si concentra su presunte frodi fiscali, specificamente su indebite compensazioni di crediti tributari. I procedimenti giudiziari sono in corso e coinvolgono vari soggetti.

Diciassette persone sono state rinviate a giudizio nell'ambito dell'indagine "Lybra" della Procura di Terni su presunte frodi fiscali legate a indebite compensazioni di crediti tributari. Tra gli imputati figura anche l'imprenditore torinese Mario Burlò, rientrato in Italia a gennaio dopo oltre.