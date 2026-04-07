Tre giovani sono stati rinviati a giudizio dal giudice per le udienze preliminari in relazione alla strage avvenuta a Monreale. Sono accusati di aver partecipato all'evento che ha coinvolto diverse vittime. La decisione è stata comunicata dopo l'udienza preliminare, durante la quale sono stati ascoltati i testimoni e valutate le prove presentate dalla procura. La prossima fase processuale si svolgerà davanti a una corte di tribunale.

Il gup Marta Maria Bossi ha rinviato a giudizio Salvatore Calvaruso, 19 anni, Samuele Acquisto, 18 anni e Mattias Conti, 19 anni, per avere avuto un ruolo nella strage di Monreale in cui, la notte tra il 26 e il 27 aprile del 2025, furono uccisi Salvatore Turdo, di 23 anni, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli, entrambi di 25 anni. Nella sparatoria furono feriti Nicolò Cangemi, 32 anni, e un 16enne. Il giudice ha ammesso come parti civili i parenti delle vittime, il Comune di Monreale e la Regione Siciliana. Sono state respinte le richieste di costituzione del Codacons e le associazione «Oltre la paura» e «Memoria, amicizia e speranza». La prima udienza del processo si terrà il prossimo 8 giugno davanti alla prima sezione della Corte d’assise di Palermo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Strage di Monreale, tre giovani imputati rinviati a giudizio

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