Operaio folgorato da 6mila volt alla centrale di Caorso | assolto un supervisore nuovi indagati in Sogin

Un operaio è stato colpito da una scarica elettrica di 6.000 volt mentre lavorava su pannelli elettrici in un edificio ausiliario di una centrale nucleare. Dopo un ricovero di quasi dieci mesi, è stato stabilizzato. Nel procedimento legale, un supervisore è stato assolto, mentre sono stati aperti nuovi fascicoli di indagine riguardanti altri soggetti coinvolti nell’incidente.

Duecentonovantacinque giorni di prognosi per essere rimasto folgorato da una scarica elettrica da seimila volt mentre effettuava lavori su pannelli elettrici in un edificio ausiliario della centrale nucleare di Caorso. Per quel gravissimo infortunio sul lavoro che portò a una disabilità grave e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Centrale Caorso, accordo con Sogin da 4 milioni di euro per il territorioRafforzare la valorizzazione ambientale, la sicurezza idraulica e la riqualificazione territoriale della Media Valle del Po. Leggi anche: Tremendo infortunio nel campo fotovoltaico: uomo folgorato da scossa da 15mila volt