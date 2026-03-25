Questa mattina, intorno alle 9.30, un uomo è stato coinvolto in un grave incidente in un impianto fotovoltaico situato nella frazione di Taglio Corelli, nel comune di Alfonsine. L’uomo è stato folgorato da una scarica elettrica di circa 15.000 volt. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le sue condizioni non sono ancora chiare.

Il lavoratore è stato soccorso e portato in elicottero all'ospedale. Sul posto avviate le indagini per comprendere le cause dell'incidente Ancora un grave infortunio sul lavoro nel Ravennate. È accaduto questa mattina, intorno alle 9.30, in un campo di pannelli fotovoltaici nella frazione di Taglio Corelli (Alfonsine). Stando alle prime informazioni l'uomo sarebbe rimasto vittima di una violenta scossa da 15mila volt. Pare che la vittima stesse lavorando proprio sull'impianto fotovoltaico. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi: il 118 con ambulanza ed elicottero, i Carabinieri di Ravenna, la Medicina del Lavoro, e i Vigili del Fuoco di Lugo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Tremendo infortunio nel campo fotovoltaico: uomo folgorato da scossa da 15mila volt

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