Liste d' attesa chiuse altri nove casi a Parma Vignali | Situazione sempre più critica non è cambiato nulla Integreremo l' esposto ai Nas

Angela, 59 anni, non riesce a prenotare una mammografia bilaterale entro i 90 giorni previsti, perché al CUP di Parma le liste d’attesa sono chiuse e non ci sono posti disponibili. La donna ha chiamato più volte senza successo, mentre altri pazienti si trovano nella stessa situazione. Vignali denuncia che la situazione è sempre più difficile e che nulla è cambiato negli ultimi mesi. Annuncia inoltre che integrerà l’esposto ai Nas per segnalare le criticità.

Pietro Vignali torna sulle criticità delle liste d’attesa per le prestazioni sanitarie.: "Per le visite dermatologiche e RMN addome urgenti siano addirittura sotto il 50 %" Angela ha 59 anni e gli è stata prescritta una mammografia bilaterale entro 90 giorni. Ha cercato di prenotare telefonando al CUP di Parma ma gli hanno risposto che non c’è nessuna disponibilità. E poi c'è Francesco, 84 anni, che ha chiesto in farmacia una visita dermatologica perché ha macchie sulla testa. Gli hanno risposto che non ci sono disponibilità. Ha lasciato il numero di telefono all’addetta alle prenotazioni della farmacia che lo richiamerà se avrà notizia di eventuali disponibilità.🔗 Leggi su Parmatoday.it

A Parma e nella provincia, emergono 18 nuovi casi di pazienti in lista d'attesa che attendono da 8-10 mesi per un esame medico presso le strutture pubbliche.

