A Torino, a porte chiuse, si discute di alcune differenze di opinione tra i dirigenti della Juventus riguardo alla strategia di mercato per la prossima stagione. La squadra sta lavorando a un piano che prevede di investire principalmente su un portiere di livello elevato, con alcune voci che parlano di un’idea condivisa per l’estate e altre che manifestano qualche riserva. La decisione sembra ormai presa, ma le discussioni continuano.

Di Gregorio Juventus: le strategie per il mercato cambiano e ora la dirigenza ha deciso di puntare esclusivamente su un estremo difensore top. Il mercato della Juventus si infiamma attorno alla delicata questione legata al futuro estremo difensore. Le indiscrezioni rilanciate da Matteo Moretto delineano un quadro in costante evoluzione. Le attenzioni si sono concentrate sul profilo di Di Gregorio, ma recentemente sono emersi alcuni dubbi sulle reali garanzie offerte. La dirigenza sta riflettendo con attenzione per evitare di commettere errori in un ruolo nevralgico per gli equilibri tattici. Queste incertezze hanno inevitabilmente raffreddato la pista, spingendo gli uomini mercato a sondare altre strade per trovare la soluzione ideale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Gregorio Juventus, retroscena dalla Continassa: «Non convince tutti, c’è un’idea per l’estate». La rivelazione

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