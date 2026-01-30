Il problema della cybersicurezza e della tutela della privacy sta diventando sempre più importante per gli utenti che hanno a che fare quotidianamente con sistemi informatici, ed è proprio in considerazione di questa priorità che WhatsApp sta introducendo la sua nuova funzionalità "Strict Account Settings". Il nuovo scudo. Annunciate sul blog ufficiale dell'app, le "Impostazioni restrittive dell'account" diventeranno un'arma in più per proteggersi, in particolar modo per tutte quelle figure professionali le quali, dato il ruolo ricoperto, sono tradizionalmente più esposte e quindi abituate a subire attacchi informatici, quali ad esempio politici, giornalisti o in genere personaggi pubblici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - WhatsApp, ecco cos'è e come funziona "Strict Account Settings", il nuovo scudo contro i cyberattacchi

Approfondimenti su WhatsApp Strict Account Settings

L’Italia ha introdotto il sistema Skynex, un avanzato scudo antiaereo a corto raggio, progettato per rafforzare le capacità di difesa del Paese.

I cybercriminali spesso sfruttano tecniche di ingegneria sociale, come messaggi falsi, per ottenere i codici di verifica e accedere agli account WhatsApp.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su WhatsApp Strict Account Settings

Argomenti discussi: Meta ha rovinato WhatsApp su Windows: ecco perché ora è lento, pesante e pieno di bug; Cambiano i gruppi su Whatsapp: la grande novità per chi viene aggiunto dopo; WhatsApp senza pubblicità? Sì, ma a pagamento. Ecco cosa cambia e da quando; Blog | In cinque punti ecco come funziona il modello di pubblicità di ChatGPT? - Info Data.

Whatsapp a pagamento, cosa c'è di vero e quanto costerebbe un abbonamento mensileLa piattaforma di messaggistica è già a pagamento per molte aziende attraverso la Business Platform ma potrebbe diventarlo anche per chattare? Ecco cosa sappiamo ... italiaoggi.it

WhatsApp verso un modello a pagamento: cosa c'è di vero e cosa bisogna sapereIl giorno che molti temevano è arrivato. WhatsApp, l’app di messaggistica più usata al mondo, si prepara a cambiare pelle: pubblicità in arrivo ... innovazione.tiscali.it

WhatsApp annuncia Strict Account, è una funzione per la protezione della privacy. Per usare Strict Account è sufficiente attivare la funzione Strict Account Settings nel menu Impostazioni / Privacy / Avanzate. Questa operazione va svolta esclusivamente sul dis - facebook.com facebook

WhatsApp, cosa è come si attiva la nuova funzionalità Strict Account - la Repubblica x.com