Un nuovo progetto espositivo mette in discussione l’accessibilità universale alla musica, presentando un museo che esiste solo virtualmente e in un’unica installazione fisica. L’iniziativa si propone di far riflettere sul concetto di fruizione musicale, sfidando l’idea che la musica debba essere sempre disponibile in ogni momento e luogo. L’opera si concentra sull’esperienza limitata e immersiva, proponendo un confronto tra presenza e assenza sonora.

Mettere in discussione una delle certezze più radicate della contemporaneità: l’idea che la musica debba essere sempre disponibile, ovunque e in qualsiasi momento. È questo il senso di ONDÆ, l’iniziativa sotto forma di Museo un’idea del musicista, compositore e produttore Ferdinando Arnò, da cui nasce una visione tanto semplice quanto radicale: restituire alla musica il suo carattere originario di esperienza irripetibile. Dove? A Manduria, in Puglia, la città dove vive. «In un mondo in cui milioni di brani sono accessibili in tempo reale, l’ascolto si è trasformato in un flusso continuo, spesso privo di contesto, dove la musica è ovunque ma sempre più raramente è legata a un luogo, a un tempo, a una presenza» spiega Arnò.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - ONDÆ: il museo della musica che non c’è (se non lì)

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