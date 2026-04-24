Onana para tre rigori e manda il Trabzonspor in semifinale di Coppa di Turchia

Durante la partita di coppa nazionale, il portiere ha parato tre rigori durante i tiri di rigore, permettendo alla sua squadra di qualificarsi per le semifinali. La partita si è conclusa con il punteggio in parità dopo i tempi regolamentari, ma grazie alle parate decisive, il portiere ha contribuito alla vittoria. La squadra avversaria ha tentato tre volte dal dischetto senza successo.