Onana para tre rigori e manda il Trabzonspor in semifinale di Coppa di Turchia
Durante la partita di coppa nazionale, il portiere ha parato tre rigori durante i tiri di rigore, permettendo alla sua squadra di qualificarsi per le semifinali. La partita si è conclusa con il punteggio in parità dopo i tempi regolamentari, ma grazie alle parate decisive, il portiere ha contribuito alla vittoria. La squadra avversaria ha tentato tre volte dal dischetto senza successo.
Il Trabzonspor vola in semifinale di Coppa di Turchia contro il Samunspor grazie a una super prestazione dell'ex portiere dell'Inter André Onana, che para 3 rigori dopo i tempi regolamentari.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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