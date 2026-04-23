Onana eroe di Coppa | tris di parate ai rigori e semifinale per il Trabzonspor come Motta con la Lazio

Durante la partita di coppa, il portiere del Trabzonspor si è distinto parando tre rigori, contribuendo alla qualificazione della sua squadra alle semifinali. La sua prestazione ha ricordato quella di un giovane portiere della Lazio, che aveva parato quattro rigori in una semifinale di coppa Italia contro l’Atalanta. Entrambi hanno mostrato grande sicurezza nei momenti decisivi, portando le rispettive squadre avanti nel torneo.

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