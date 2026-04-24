Onana esorcizza i suoi demoni parando tre rigori! consecutiva | Sono nato preparato sono sempre pronto

Durante una recente partita di Serie A, il portiere ha parato tre rigori consecutivi, dimostrando sicurezza e determinazione. In un'intervista, ha dichiarato di essere nato preparato e di essere sempre pronto ad affrontare le sfide. La sua prestazione è stata commentata positivamente dagli analisti e ha attirato l’attenzione dei tifosi. La partita si è conclusa con il risultato che ha contribuito alla vittoria della sua squadra.

2026-04-24 14:32:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: André Onana (Nkol Ngok, 1996) sorride ancora. In A settembre, con il mercato della Major League già chiuso, ha optato per questo finisce in prestito al Trazbonspor – c’era l’interesse del Monaco – e mentre passa Turchia è riuscita a tornare a splendere di luce propria. La presenza dell’ex Barcellona,??Ajax, Inter e Manchester United sotto i bastoni ha contribuito al Trabzonspor, terzo con 65 punti ha raggiunto gli ultimi quattro giorni in lotta con Fenerbahçe (67) e Galatasaray (71) per entrare in Champions League. Anche con le opzioni, ora più remote dopo aver disegnato Basaksehir (1-1) e Alanyaspor (1-1) per combattere il Superlega.🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate Leggi anche: JD Vance: “Sono ossessionato dagli Ufo: non sono alieni, sono demoni. Sono esseri celesti che volano in giro, che fanno cose strane alle persone. Là fuori ci sono cose strane difficili da spiegare” Onana para tre rigori e manda il Trabzonspor in semifinale di Coppa di TurchiaIl Trabzonspor vola in semifinale di Coppa di Turchia contro il Samunspor grazie a una super prestazione dell'ex portiere dell'Inter André Onana, che...