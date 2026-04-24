Femminicidio Stefania Rago Di Matteo | Punto di arrivo di una catena di violenze

Il 23 aprile una donna di 46 anni è stata uccisa in un episodio che le autorità hanno qualificato come femminicidio. L’omicidio è avvenuto in via Gaetano Salvemini ed è stato causato dal marito. La consigliera di Parità della Provincia di Foggia ha commentato l’evento, definendolo il risultato di una lunga serie di violenze. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento legale contro l’uomo coinvolto.

In riferimento all'omicidio della 46enne Stefania Rago, avvenuto giovedì 23 aprile in via Gaetano Salvemini per mano del marito Antonio Tommaso Fortebraccio, per la consigliera di Parità della Provincia di Foggia Assunta Di Matteo non esistono parole sufficienti per restituire la misura di questo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Femminicidio Foggia, Stefania Rago uccisa dal marito: urla, poi quattro colpi. ‘Non doveva finire così’La lite e gli spari: cosa è successo Prima le urla, poi almeno 4 colpi di pistola. Leggi anche: Foggia, Stefania Rago uccisa a colpi di pistola dal marito Antonio Fortebraccio, i vicini: "Stavano litigando" - VIDEO Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La lite, le urla e poi gli spari. Stefania Rago, uccisa a colpi di pistola dal marito; Foggia sotto choc, Stefania uccisa in casa dal marito: sui social la battaglia contro la violenza sulle donne - FoggiaToday; Stefania Rago uccisa nella sua casa, il marito guardia giurata chiama il 112: Le ho sparato; Uccisa a Foggia dal marito, sui social rilanciava la campagna antiviolenza sulle donne. Foggia, Stefania Rago uccisa dal marito Tommaso Fortebraccio: Litigavano spesso, continue scenate di gelosiaStefania Rago, 46 anni, lavorava come collaboratrice domestica e aveva due figli maggiorenni. Il marito che l’ha uccisa a colpi di arma da fuoco dopo una lite nella loro casa di Foggia, Antonio Tommas ... fanpage.it Femminicidio a Foggia, chi era Stefania Rago, 46enne uccisa dal marito: sui social messaggi contro la violenzaFoggia, Stefania Rago uccisa dal marito con una pistola. La 46enne madre di due figli vittima di femminicidio, indagini in corso ... tag24.it Ennesimo Femminicidio, Stefania Rago er...Altro... - facebook.com facebook