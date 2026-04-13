L’incidente probatorio legato al caso Cinturrino si è concluso nella notte tra venerdì e sabato alle 2.30 dopo oltre un giorno di udienza. L’indagine riguarda l’assistente capo del commissariato Mecenate, accusato dell’omicidio di un uomo coinvolto nel traffico di droga in un boschetto a Rogoredo. Durante l’udienza, un testimone chiave è stato iscritto nel registro degli indagati, modificando la sua posizione nel procedimento.

Si è concluso sabato a notte fonda, erano le 2.30, l’incidente probatorio iniziato venerdì sul caso di Carmelo Cinturrino (foto), l’assistente capo del commissariato Mecenate accusato dell’ omicidio di Abderrahim Mansouri, lo spacciatore ucciso nel boschetto della droga a Rogoredo. Davanti al gip Domenico Santoro sono stati ascoltati i sei testimoni chiave chiamati dal pm Giovanni Tarzia, a sostegno degli oltre trenta capi di imputazione ipotizzati, tra cui pestaggi, estorsioni e sequestri di persona. Nell’udienza, l’ultimo teste ha cambiato la posizione processuale, passando da testimone assistito a persona indagata in procedimento connesso, dopo che durante il controesame della difesa sono emersi elementi potenzialmente autoincriminanti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’incidente probatorio sul caso Cinturrino. Un testimone chiave ora diventa indagato

Fissato l’incidente probatorio sul caso Cinturrino: 6 testimoni chiave, tra loro anche chi ha visto l’omicidioIncidente probatorio fissato il prossimo 1 e 2 aprile sul caso Carmelo Cinturrino: 6 testimoni chiave saranno ascoltati per fissare le prove...

Caso Cinturrino, oggi l’incidente probatorio. Ma la difesa del poliziotto indagato per omicidio denuncia i sei testimoniMilano, 10 aprile 2026 – Nel caso Carmelo Cinturrino è il giorno dell’incidente probatorio.