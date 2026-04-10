Omicidio Rogoredo Cinturrino arriva in tribunale per l' incidente probatorio

Alle 9 di questa mattina, il poliziotto coinvolto nell’omicidio avvenuto nel boschetto di Rogoredo si è presentato in tribunale per l’incidente probatorio. L’uomo è accusato di aver ucciso un uomo nella notte tra il 25 e il 26 gennaio. La sua presenza fa parte delle procedure giudiziarie avviate nel procedimento contro di lui, che ha suscitato attenzione nell’ambito delle indagini.

Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato dell’omicidio di Abderrahim Mansouri la sera del 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, è arrivato in tribunale alle 9.30, scortato dagli agenti della polizia penitenziaria. Oggi si terrà l’udienza dell’incidente probatorio. Davanti al Pm, Giovanni Tarzia e al giudice, Domenico Santoro verranno sentiti sei testimoni New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Omicidio Rogoredo, Cinturrino arriva in tribunale per l'incidente probatorio Rogoredo, fissato l'incidente probatorio per ascoltare 8 testimoni su CinturrinoGli interrogatori sono in programma per l'1 e il 2 aprile: saranno sentiti otto testimoni tra persone che frequentavano l'area di Rogoredo Saranno... Omicidio Mansouri, difesa di Cinturrino chiede la perizia sui testimoni e fa slittare l'incidente probatorioDovrebbe slittare al 10 aprile l’incidente probatorio sui sei testimoni chiave del caso che coinvolge Carmelo Cinturrino. Milano,omicidio a Rogoredo.Carmelo Cinturrino arriva in Trinbunale Temi più discussi: Omicidio a Rogoredo, l'ombra di altri agenti complici di Cinturrino: Non agiva da solo; Omicidio Rogoredo, difesa Cinturrino chiede perizia su testi; Video: Omicidio Rogoredo, i legali di Cinturrino: Dubbi sull'attendibilita' dei testimoni; Omicidio Rogoredo, i legali di Cinturrino: Dubbi sull'attendibilita' dei testimoni. Omicidio Rogoredo, Cinturrino arriva in tribunale per l'incidente probatorio(La Presse) - Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato dell’omicidio di Abderrahim Mansouri la sera del 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, ... stream24.ilsole24ore.com Omicidio Rogoredo, l'arrivo di Cinturrino al tribunale di Milano per l'incidente probatorioCarmelo Cinturrino, il poliziotto accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri la sera del 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, è arrivato in tribunale alle 9.30 di questa mattina, scortato dagli ag ... milano.repubblica.it Omicidio Rogoredo, nuovi sviluppi: “Cinturrino non agiva da solo”. Indagini su possibili complici - facebook.com facebook Milano, altri due poliziotti indagati per l’omicidio del pusher a Rogoredo: ora sono sette x.com