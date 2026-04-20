Nella serata di domenica ad Ascoli, in via Pergolesi, un uomo di 33 anni è stato ucciso. La vittima era conosciuta nel settore della bellezza e nella musica latina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. La notizia ha suscitato grande scalpore tra i residenti della zona.

La tragedia che ha colpito la zona di Porta Solestà ad Ascoli nella serata di domenica ha strappato la vita a Niko Tacconi, un trentatreenne noto per il suo impegno nel settore della bellezza e nella scena musicale latina. L’aggressione, avvenuta all’interno di un edificio in via Pergolesi, è stata causata da un uomo di 54 anni, Emanuele Bellini, residente nella medesima area, che è stato fermato dai carabinieri e trasferito nel carcere del Marino. Dinamica dell’aggressione e l’intervento delle forze dell’ordine. Il violento scontro che ha portato alla morte del giovane parrucchiere si è consumato tra le mura di una palazzina residenziale. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’episodio è scaturito da un diverbio improvviso che è degenerato con estrema rapidità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ascoli, omicidio in via Pergolesi: ucciso il giovane Niko Tacconi

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